2019-09-05T17:17:32+03:00
Общество

В Барнауле ведутся поиски дедушки без зубов

БОРЗОВ Денис
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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В Алтайском крае ищут дедушку без зубов. Он пропал в понедельник, 2 сентября в Барнауле. 63-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Мужчину разыскивают активисты из поискового отряда Лиза Алерт. Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, седые волосы и борода, голубые глаза.

В последний раз был одет в фиолетово-коричневую кофту с цветами, красная олимпийка с белым рисунком, темные штаны. Может находиться в вашем районе, нужна помощь добровольцев.

Если кому-то известно местонахождение, просьба звонить на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный).

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В Барнауле больше недели разыскивали 28-летнего Бориса Куфтина, который пропал 26 августа. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт». По данным розыска, он мог находиться в другом регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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