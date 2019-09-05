В Барнауле ведутся поиски дедушки без зубов

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-05T17:17:32+03:00

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В Алтайском крае ищут дедушку без зубов. Он пропал в понедельник, 2 сентября в Барнауле. 63-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Мужчину разыскивают активисты из поискового отряда Лиза Алерт. Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, седые волосы и борода, голубые глаза.

В последний раз был одет в фиолетово-коричневую кофту с цветами, красная олимпийка с белым рисунком, темные штаны. Может находиться в вашем районе, нужна помощь добровольцев.

Если кому-то известно местонахождение, просьба звонить на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU