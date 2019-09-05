2019-09-05T14:39:07+03:00
Общество

В Барнауле завершились поиски пропавшего бизнесмена

Мужчину искали больше недели
Анастасия Корягина
Поделиться:
Ориентировка на пропавшего.Ориентировка на пропавшего.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Барнауле больше недели разыскивали 28-летнего Бориса Куфтина, который пропал 26 августа. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт». По данным розыска, он мог находиться в другом регионе.

Как пишет портал Amic.ru, Борис занимается бизнесом: у него сеть кофеен на колесах. Почему молодой человек пропал, и как нашелся, не сообщается.

Интересно, что близкие не знали о его местонахождении целую неделю, прежде чем публикация о его поиске опубликовал отряд «Лиза Алерт». Молодого мужчину нашли через три часа после выхода ориентировки. Он жив и здоров.

Ранее «Комсомолка» писала об эксперименте, который поисковой отряд провел в парке «Лесная сказка». По его результатам выяснилось, что 8 из 10 детей уходят с незнакомцами. Многие «похищенные» малыши до этого слышали наказы родителей о том, что с незнакомыми нельзя общаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24