В Барнауле завершились поиски пропавшего бизнесмена

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-05T14:39:07+03:00

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В Барнауле больше недели разыскивали 28-летнего Бориса Куфтина, который пропал 26 августа. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт». По данным розыска, он мог находиться в другом регионе.

Как пишет портал Amic.ru, Борис занимается бизнесом: у него сеть кофеен на колесах. Почему молодой человек пропал, и как нашелся, не сообщается.

Интересно, что близкие не знали о его местонахождении целую неделю, прежде чем публикация о его поиске опубликовал отряд «Лиза Алерт». Молодого мужчину нашли через три часа после выхода ориентировки. Он жив и здоров.

Ранее «Комсомолка» писала об эксперименте, который поисковой отряд провел в парке «Лесная сказка». По его результатам выяснилось, что 8 из 10 детей уходят с незнакомцами. Многие «похищенные» малыши до этого слышали наказы родителей о том, что с незнакомыми нельзя общаться.

ИСТОЧНИК KP.RU