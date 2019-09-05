Барнаулец продает дракона из монтажной пены за полмиллиона

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-05T15:59:33+03:00

Он изготовлен в единственном экземпляре во всем мире

Изменить размер текста: A A

Житель Барнаула продает "уникальный шедевр современной культуры" за 500 тысяч рублей. Он изготовлен в Железнодорожном районе краевой столицы. Это аутентичный кусок строительной пены в виде дракона.

Горожанин выложил свой шикарный лот на одну из торговых площадок в интернете. Он утверждает, что "дракон" может стать замечательным украшением для загородного дома, коттеджа и квартиры.

Сам владелец описывает скульптуру так:

- Шедевр современного искусства, в стиле постмодернизма. Интерьерное коллекционное украшение загородного дома, салона, коттеджа, квартиры. Отличный дорогой подарок для элитных господ. Может служить музейным экспонатом. Выполнен в единственном экземпляре в мире, - рассказывает Константин.

Судя по всему, продавец самостоятельно изготовил дорогостоящего дракона.

Ранее в Барнауле продавали купюру 200 рублей за 1,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU