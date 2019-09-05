2019-09-05T12:52:13+03:00
Происшествия

В Барнауле водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Мальчик переходил дорогу по правилам, «на зеленый»
Анастасия Корягина
Поделиться:
Пешеходный переход.Пешеходный переход.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле машина сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Попова возле ТЦ «Флагман» около 13:20.

Как рассказали в барнаульской ГИБДД, 11-летний мальчик начал переходить дорогу на свой «зеленый». В это время на него наехала Toyota Allion, за рулем которой сидел 33-летний водитель.

Мальчик получил телесные повреждения. Ребенку оказали медицинскую помощь, но госпитализация ему не потребовалась. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Пока неизвестно, трезв был водитель или пьян.

Напомним, утром 31 августа в Бийске пьяный водитель сбил пешехода-девушку. Ее буквально разорвало напополам от удара об столб. Водитель и его пассажир получили серьезные травмы и госпитализированы. По факту ДТП возбудили уголовное дело, водитель задержан.

Читайте также:

«Таня переехала в Бийск и решила начать жизнь с чистого листа»: кем была погибшая в жутком ДТП

У женщины осталась дочь-второклассница (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
В центре Барнаула разгуливают ондатры
Расписание электричек изменится на Алтае
В Алтайском крае появится третья федеральная трасса
На Алтае введены новые правила записи к врачу
В Барнауле будут судить пенсионерку, которая напилась, сбила рабочего и уехала
Сельскохозяйственная академия Китая заинтересована в сотрудничестве с Алтайским техуниверситетом
Алтайский депутат поддерживает запрет распространения слухов о прививках
В Алтайском театре представят пьесу, удостоенную премии Пулитцера
Команда инва-футболистов «Динамо-Алтай» стала чемпионом России
Нано-технологии по-барнаульски: дырявый рукав, наполняющий фонтан водой, отремонтировали веточками
Олимпийская сборная России по гребле тренируется в Барнауле
Перед Днем города улицы Барнаула будут перекрываться для подготовки праздника
Памятник-самолет отремонтируют в Барнауле
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
В Барнауле жильцам аварийного дома предлагают продавать квартиры за копейки
Городскую доску почета обновили в Барнауле
Дорогу от Научного городка до поселка Березовки перекроют на несколько часов
Улицу Красный Текстильщик перекроют в Барнауле
Бийский роддом №2 закрывать не будут
Лига дзюдо с центром в Барнауле: Иван Нифонтов представит президенту свой проект
Школьники и студенты вновь получили льготы на проезд в электричках
В алтайском вузе появилась аудитория имени Василия Шукшина
Экстремал прошел по канату, натянутому между корпусами АлтГУ
Студенты АлтГТУ стали лучшими в трудовом сезоне 2019 года
«Кросс наций» пройдет в Барнауле в День города
На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей