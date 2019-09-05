В Барнауле водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-05T12:52:13+03:00

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В Барнауле машина сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Попова возле ТЦ «Флагман» около 13:20.

Как рассказали в барнаульской ГИБДД, 11-летний мальчик начал переходить дорогу на свой «зеленый». В это время на него наехала Toyota Allion, за рулем которой сидел 33-летний водитель.

Мальчик получил телесные повреждения. Ребенку оказали медицинскую помощь, но госпитализация ему не потребовалась. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Пока неизвестно, трезв был водитель или пьян.

Напомним, утром 31 августа в Бийске пьяный водитель сбил пешехода-девушку. Ее буквально разорвало напополам от удара об столб. Водитель и его пассажир получили серьезные травмы и госпитализированы. По факту ДТП возбудили уголовное дело, водитель задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU