2019-09-05T12:55:48+03:00
Дом. Семья

В центре Барнаула разгуливают ондатры

Животных замечают в туркластере, в районе вертолетной площадки и в других местах рядом с Обью и Барнаулкой
Анастасия Корягина
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Ондатра в Барнауле. Фото: Александр Панфилов в vk.com/barneos22Ондатра в Барнауле. Фото: Александр Панфилов в vk.com/barneos22
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Поздно вечером 4 сентября в центре Барнаула заметили ондатру. Видео с бегущим мимо отделения Сбербанка грызуном опубликовали в паблике Barnaul22.

Сначала администрация сообщества и комментаторы решили, что это бобр, но потом присмотрелись и поняли, что это ондатра. Судя по видео, зверек бежал мимо дома на проспекте Социалистическом, 14 на пересечении с ул. Льва Толстого.

Ондатра в центре Барнаула.Видео: Илья Кофанов в vk.com/barneos22

Это историческое здание, бывший торговый дом купца Морозова. Оно стоит рядом с трамвайным кольцом, парком «Центральный» и пешеходной улицей Мало-Тобольской. Рядом протекает река Барнаулка, где и как раз и водятся ондатры.

В комментариях барнаулец Александр Панфилов опубликовал фото ондатры, которую он, по его словам, обнаружил в районе вертолетной площадки около Нового моста через реку Обь.

Барнаульский рыбаки рассказали «Комсомолке», в последнее время этих зверьков часто видят в районе побережья Барнаулки и Оби. Почему они выбегают, неизвестно. Возможно, просто выросла их популяция. Эти зверьки обычно активны после заката и рано утром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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