Небольшой лисенок был замечен на улицах Барнаула

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-31T11:07:50+03:00

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В Барнауле на улице Балтийской жители краевой столицы встретили лисенка. Об увиденном очевидцы сообщили в городском паблике «Барнаул 22».

Небольшого лисенка сняли на видео случайные прохожие, которые гуляли по улице Балтийской. На кадрах видно, как животное пугливо озирается по сторонам. Когда он замечает людей то по газону бежит через дорогу на противоположную часть улицы. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

- Кто потерял? Рыжий малыш бегает по тротуарам и проезжей части, - шутливо подписали видео в группе.

Жители Барнаула стали выдвигать свои версии произошедшего.

- Лисы, медведи и кабаны пришли в наш регион из лесов, объятых пожаром. Скоро живность покрупнее по городу бегать будет, - написал Максим.

- Бегите, глупцы - лис бешеный, - предупредил Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU