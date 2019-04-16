2019-04-16T10:30:12+03:00
Общество

Алтай и Хакасию соединит дорога за 43 млрд рублей

Доля нашего региона составит около 6,2 млрд рублей
Анна СЕМИНА
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Трасса Абакан-Бийск может пойти по двум путямТрасса Абакан-Бийск может пойти по двум путямФото: Олег УКЛАДОВ
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Стоимость строительства участка дороги, соединяющей Хакасию и Алтайский край составляет, около 6,2 млрд рублей. Такую цифру журналистам озвучил министр транспорта нашего региона Александр Дементьев.

Строительство самой дороги одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Она входит в инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». В его составе - целый комплекс проектов, реализуемых в Красноярском крае. Общая сумма инвестиционного портфеля – 1,8 трлн рублей. Из них только порядка 43 млрд рублей будет потрачено на трассу «Абакан-Бийск».

Накануне министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев озвучил сумму, с которой наш регион должен будет войти в проект. По его словам, в настоящий момент рассматриваются два варианта. По одному дорога уходит на Междуреченск. В этом случае Алтайскому краю придется проводить реконструкцию автодороги «Бийск – Целинное – Ельцовка». А это около 160 километров. По второму варианту трасса пройдет через Артыбаш вдоль Бии в сторону Телецкого озера.

- Во втором случае немного короче, но с учетом реконструкции затраты составляет около 5,7-6,2 млрд рублей (остальную сумму добавит Хакасия - прим.ред.). Мы должны понимать каким путем они пойдут. Мы готовы сотрудничать. Мы ждем детальную проработку. Она необходима, чтобы мы могли понять в какую сторону нам идти, но мы рассматриваем оба варианта, - говорит Александр Дементьев.

Пока что ни один из вариантов не утвердили. Между тем, как было ранее озвучено, дорога должна быть построена к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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