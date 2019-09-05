2019-09-05T07:35:43+03:00
Происшествия

В Барнауле будут судить пенсионерку, которая напилась, сбила рабочего и уехала

Мужчина через несколько дней скончался в больнице
Анастасия Корягина
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Дорожные рабочие.Дорожные рабочие.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле направили в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб дорожный рабочий. 57-летнюю женщину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Пенсионерка была пьяна, и покинула место аварии.

Как рассказал заместитель прокурора Барнаула Сергей Роговой, 1 июля 2019 около 7 утра обвиняемая двигалась на своей Honda Fit на участке с круговым движением по ул. Юрина на пересечении с ул. Малахова. Из-за состояния опьянения пенсионерка не справилась с управлением и выехала на «островок безопасности» и сбила дорожного рабочего. Через несколько дней от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Обвиняемая не помогла пострадавшему, а скрылась с места происшествия, хотя была обязана немедленно остановить машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Сотрудники ГИБДД оперативно разыскали пенсионерку, по результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. По словам женщины, вечером предыдущего дня она употребляла алкогольные напитки у своей подруги.

С 28 июня 2019 ужесточили наказание за нарушение ПДД в состоянии опьянения, с оставлением места ДТП, повлекшее гибель людей или тяжкий вред здоровью человека.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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