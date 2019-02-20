2019-02-20T08:51:50+03:00
Происшествия

Женщина на иномарке врезалась в дорожников в пригороде Барнаула

Один человек погиб на месте ДТП, двое получили травмы
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде БарнаулаЖенщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде БарнаулаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Серьезная авария произошла в пригороде Барнаула сегодня, 20 февраля. Автомобиль Renault Trafic врезался в группу дорожных рабочих на 19 километре Павловского тракта. Один человек погиб на месте ДТП, двоих с различными травмами увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Барнаула, за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина. В результате аварии от полученных травм скончался 62-летний рабочий. Также в ДТП пострадали еще двое мужчин – 1983 и 1996 годов рождения. После наезда на пешеходов автомобиль Renault Trafic врезался в припаркованный автомобиль ГАЗ-330232.

Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде Барнаула

Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде Барнаула

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно, в этом предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Между тем в сообществе «Barnaul 22» очевидцы этой ужасной аварии оставляют свои комментарии по поводу случившегося.

– Проезжали мимо. С Павлика что-то не понятно как произошла авария, там разделитель и две полосы в одну сторону. Обгонял кто-то из них? – недоумевает Мария Остроухова.

– "Рено Трафик" врезался в зад "Газели" (дорожной службы), которую разгружал погибший дорожник. Я проезжал мимо через 3 минуты после удара, только выходили из "Рено", – прокомментировал Дмитрий Сибирь.

Других подробностей об аварии пока не сообщается.

Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде Барнаула Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде БарнаулаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде Барнаула Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Женщина врезалась на иномарке в группу рабочих в пригороде БарнаулаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22

ИСТОЧНИК KP.RU

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