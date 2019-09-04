2019-09-04T12:10:44+03:00
Общество

В Барнауле жильцам аварийного дома предлагают продавать квартиры за копейки

САПОЖКОВА Александра
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Фото Анны Камаловой.Фото Анны Камаловой.
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Жильцам аварийного дома № 29 на улице Ярных чиновники предложили заключить соглашение на выкуп квартир. За суммы, которые, мягко говоря, шокировали горожан. На эти деньги, по их словам, и комнату в коммуналке не купишь.

Как сообщает МК на Алтае, дом признали аварийным в 2012 году. Выглядит он плачевно - огромные трещины на стенах, штукатурка отваливается кусками, фундамент трещит. Того и гляди, строение рухнет. Здесь живет Артем Британов. В 2017 году парень попал в серьезное ДТП и остался инвалидом. Его мама получает меньше двух тысяч по уходу за сыном, с которым находится круглосуточно, а Артем — пенсию по инвалидности.

- Чиновники квартиру Артема предлагают выкупить для нужд муниципалитета за 597 тысяч рублей! Что можно купить на эти деньги? Это издевательство! — возмущается тетя молодого человека Лариса Британова.

Другой жилец категорично заявил: ничего продавать за копейки не будет.

- Пусть они за такие деньги мою сарайку покупают, - негодует мужчина. - Мы даже халупу за городом купить не сможем. Нам бомжевать идти? Или пусть квартиры предоставляют, или сносят старые вместе с нами!

Одна из молодых семей на старте самостоятельной жизни купила то, что было по карману - квартиру за 1,3 млн рублей. Сейчас городской комитет ЖКХ предлагает выкупить трешку, в которой, кстати, проживает две семьи, за 1 млн 115 тыс. рублей.

- Нам не хватит даже на малосемейку. А если и найдем такой вариант, как будем жить в ней впятером? Всегда думали, что программа по переселению из аварийного жилья направлена на то, чтобы улучшить жилищные условий. А на деле выходит - нас просто на улицу выставляют, – рассуждают жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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