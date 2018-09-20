Молодой житель Барнаула чудом выжил в страшной аварии

СЕГОДНЯ 13:28 2018-09-20T13:54:05+03:00

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Сначала кома. Затем бессмысленный взгляд. Сейчас 25-летний Артем Британов может улыбнуться близким, а иногда пожать руку. Пока это все, на что способен парень, попавший в страшное ДТП полтора года назад.

Артем Британов и его мать 3 января 2017 года поехали из Барнаула в Родино, поздравить с Новым годом бабушку и дедушку.

Как вспоминает мама молодого человека, Нина Васильевна, они едва проехали Ребриху, как произошло то, что они не могли себе представить даже в самом страшном сне.

– В нашей машине за рулем был Артем. Неожиданно на встречную полосу выехал джип. Чтобы не столкнуться с ним, сын нажал на тормоз. В этот момент нашу машину начало крутить по трассе. В результате мы столкнулись с этим джипом и с еще одной машиной, которая ехала за нами, – вспоминает женщина подробности ДТП.

«Скорую помощь» вызвал кто-то из тех людей, которые в этом момент оказались рядом с местом аварии. После столкновения Артем находился без сознания. Его мать ехала на переднем пассажирском сидении. От удара ее выбросило на заднее сидение. Женщина вспоминает, что долго не могла вдохнуть, так как у нее были сломаны ребра. Также уже в Ребрихинской ЦРБ врачи диагностировали у нее перелом лонной кости таза, в результате она полтора месяца не могла ходить.

Для Артема последствия аварии оказались куда более серьезными. Какое-то время он находился в коме, затем было вегетативное состояние, сейчас он находится в так называемом малом сознании. Пока близкие Артема могут рассчитывать только на его улыбку, а еще, когда его просят об этом, он может слегка сжать руку, которую ему буквально вкладывают в ладонь.

Еще в марте прошлого года Артему сделали операцию в Краевой клинической больнице. После этого он проходил два курса реабилитации в частной клинике в Воронеже. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей.

Мама Артема говорит, что все, что было сделано до этого, дает положительный результат, и поэтому нельзя останавливаться. Специалисты уверены, что молодой человек может поправиться и вернуться к полноценной жизни, но для этого ему нужно пройти лечение в испанской клинике. К сожалению, в России на данный момент ему не смогут оказать необходимую медицинскую помощь.

Все, кто готов оказать материальную помощь Артему Британову, чтобы он отправился в Испанию на лечение, могут сделать переводы на банковскую карту мамы Артема – 4276 0204 5330 7602 («Сбербанк») Нина Васильевна Калибина.

Также информацию о текущем состоянии здоровья Артема Британова и других способах оказания помощи его семье можно найти в специальной группе «Вконтакте».