Бийский роддом №2 закрывать не будут

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-04T10:29:49+03:00

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Глава администрации Бийска Александр Студеникин заверил, что городской роддом №2 закрывать не будут.

По его словам, из-за малого потока рожениц на данный момент возможно перепрофилирование части помещений роддома под женскую консультацию. Но и по основному профилю он будет работать.

- Данный вопрос сейчас специалисты администрации города прорабатывают с Министерством здравоохранения Алтайского края. Вопреки прошедшей информации в медиаполе города, речи о полном закрытии медучреждения не ведётся, - отметил градоначальник.

Напомним, ранее появилась информация о том, что родильный дом закрывается из-за отсутствия врача-анестезиолога. Помимо этого неофициальные источники говорили о том, что существует негласное распоряжение скорой отвозить всех рожениц в роддом ЦГБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU