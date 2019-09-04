В Бийске школе №4 начался учебный год, несмотря на ремонт

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-04T07:54:30+03:00

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Капитальный ремонт начался в бийской школе №4, однако при этом начался и новый учебный год.

В частности здесь предстоит полностью перестелить кровлю, обновить фасад. Это привело к ряду корректировок в расписании. Так учебные кабинеты на втором этаже полностью закрыты. Начальные классы перевели в другое учебное заведение. Корпус старого здания тоже закрыт. И, несмотря на все это, дети в безопасности, сообщает «Бийский рабочий», со ссылкой на управление образования.

- Инструктаж с работниками образовательной организации составлен. По окончании учебного процесса дети будут организованно выводиться за территорию в сопровождении двух взрослых людей, - говорит Елена Вербицкас, начальник управления образования Бийска. - На сегодняшний день здесь занимаются 16 классов комплектов на первом этаже в две смены, а ученики 2-х, 3-х, 4-х классов переведены в школу № 20 во вторую смену.

Напомним, бийская школа №4 была включена в краевую адресную инвестиционную программу. Из регионального бюджета выделили около 28 миллионов рублей. В начале лета не удалось приступить к ремонту из-за ряда сложностей. В частности, здание является архитектурным памятником.

ИСТОЧНИК KP.RU