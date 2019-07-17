2019-07-17T06:10:36+03:00
Спорт

Алтайский атлет Сергей Шубенков приступил к тренировкам после травмы

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба минспорта Алтайского краяФото: пресс-служба минспорта Алтайского края
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Сергей Шубенков начал тренироваться после небольшой травмы. Первую тренировку после возвращения в Барнауле он провёл 14 июля, занимаясь силовыми упражнениями. На следующий день он занимался бегом в лесу. На сегодняшний день он уже вернулся к нормальным тренировкам, бегая через барьеры.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, Шубенков тренировался с группой своего наставника, заслуженного тренера России Сергея Клевцова. Также на тренировке была замечена семья атлета – супруга и годовалый сын Ярослав.

В следующий раз на соревнованиях Сергей Шубенков выступит лишь 24 августа. Это будет этап «Бриллиантовой лиги» в Париже.

С 5 июля Сергей Шубенков обследовался и лечился в восстановительном центре известной компании «Ред Булл». 16 июня он получил травму плеча, колена и голеностопного сустава на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате. В этот день наш земляк выиграл забег на 110 метров с барьерами в жёстком противоборстве с действующим чемпионом мира и олимпийским чемпионом Омаром Маклаудом. Ямаец, сместившийся во время бега к соседней дорожке, зацепился за последний барьер, упал и повалил за собой Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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