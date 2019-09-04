В Барнауле разберутся с ночными гонщиками

СЕГОДНЯ 04:17 2019-09-04T04:17:06+03:00

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Госавтоинспекция Барнаула готова принять решительные меры по борьбе с ночными гонщиками. В последнее время жители города вновь стали жаловаться на неуемных водителей.

В ведомстве отмечают, что это реакция на сообщения опубликованные в СМИ. В них говорилось о том, что ночные гонщики появились в центре города, в частности их можно встретить в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Димитрова. ГИБДД намерена выставить там пост ДПС.

Напомним, как ранее рассказал журналистам начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев, в задачи Госавтоинспекции не входило патрулирование проспекта Ленина в ближайшее время, так как в настоящее время там продолжается ремонт дорожного полотна. Однако это водителей не останавливает.

В качестве одной из мер борьбы также предлагается ограничить скоростной режим на улице Димитрова с 23 до 6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU