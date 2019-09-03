Банкротящееся «Золото Курьи» купила дорожная компания из Барнаула
Барнаульская компания «Алт Авто Строй» стала владельцем предприятия «Золото Курьи». Ранее учредителем была «Золоторудная компания «Омчак», следует из данных ЕГРЮЛ. На золотодобывающем предприятии продолжается процедура наблюдения в рамках судебного разбирательства по иску о банкротстве, пишет «Банкфакс».
«Алт Авто Строй» занимается строительством дорог. Организация зарегистрирована в конце марта 2016 года. Ее директором и владельцем 99% уставного капитала является Игорь Ушаков (9 900 рублей), еще 1% принадлежит Роману Хавину (100 рублей). По данным справочников, с апреля по конец июля в организации сменилось несколько директоров.
Процедура наблюдения за «Золотом Курьи» должна окончиться 11 ноября. В качестве заявителей выступают 19 организаций, в том числе налоговая. Общая сумма исковых требований постоянно пополняется. На данный момент сумма требований к предприятию превышает 5 млн рублей. Еще более 100 млн рублей «Золот Курьи» задолжало по исполнительным производствам, в том числе по выплате зарплат.
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ИСТОЧНИК KP.RU