Банкротящееся «Золото Курьи» купила дорожная компания из Барнаула

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-03T12:47:33+03:00

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Барнаульская компания «Алт Авто Строй» стала владельцем предприятия «Золото Курьи». Ранее учредителем была «Золоторудная компания «Омчак», следует из данных ЕГРЮЛ. На золотодобывающем предприятии продолжается процедура наблюдения в рамках судебного разбирательства по иску о банкротстве, пишет «Банкфакс».

«Алт Авто Строй» занимается строительством дорог. Организация зарегистрирована в конце марта 2016 года. Ее директором и владельцем 99% уставного капитала является Игорь Ушаков (9 900 рублей), еще 1% принадлежит Роману Хавину (100 рублей). По данным справочников, с апреля по конец июля в организации сменилось несколько директоров.

Процедура наблюдения за «Золотом Курьи» должна окончиться 11 ноября. В качестве заявителей выступают 19 организаций, в том числе налоговая. Общая сумма исковых требований постоянно пополняется. На данный момент сумма требований к предприятию превышает 5 млн рублей. Еще более 100 млн рублей «Золот Курьи» задолжало по исполнительным производствам, в том числе по выплате зарплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU