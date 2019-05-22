Алтайское предприятие «Золото Курьи» передают неизвестному покупателю
Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин в рамках интернет-форума рассказал о том, какие меры принимаются для возобновления работы предприятия «Золото Курьи».
– Недостаток финансирования работ ООО «Золото Курьи» по добыче и укладке руды летом-осенью 2018 года привел к тому, что зимой, после снижения объемов производства ниже точки безубыточности, производство было остановлено, была накоплена кредиторская задолженность, в том числе – по заработной плате. Взыскание задолженности проводится в рамках исполнительных производств судебными приставами. Также по вопросу о невыплате заработной платы ведут работу органы прокуратуры, – говорит Климин.
По словам министра, нынешнему собственнику поставлено условие погасить задолженность по заработной плате и определить меры по стабилизации ситуации на предприятии.
– В настоящее время ведется работа по передаче предприятия потенциальному покупателю и поиску вариантов погашения заработной платы. Минпромэнерго Алтайского края держит ситуацию на постоянном контроле, – заключил Климин.
Кто является покупателем предприятия - не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU