Алтайское предприятие «Золото Курьи» передают неизвестному покупателю

22 Май 13:03 2019-05-22T13:03:03+03:00

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Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин в рамках интернет-форума рассказал о том, какие меры принимаются для возобновления работы предприятия «Золото Курьи».

– Недостаток финансирования работ ООО «Золото Курьи» по добыче и укладке руды летом-осенью 2018 года привел к тому, что зимой, после снижения объемов производства ниже точки безубыточности, производство было остановлено, была накоплена кредиторская задолженность, в том числе – по заработной плате. Взыскание задолженности проводится в рамках исполнительных производств судебными приставами. Также по вопросу о невыплате заработной платы ведут работу органы прокуратуры, – говорит Климин.

По словам министра, нынешнему собственнику поставлено условие погасить задолженность по заработной плате и определить меры по стабилизации ситуации на предприятии.

– В настоящее время ведется работа по передаче предприятия потенциальному покупателю и поиску вариантов погашения заработной платы. Минпромэнерго Алтайского края держит ситуацию на постоянном контроле, – заключил Климин.

Кто является покупателем предприятия - не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU