2019-09-03T03:58:31+03:00
Общество

В Барнауле назвали самый благоустроенный район

Юлия ЕВГРАФОВА
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По итогам традиционного конкурса самым благоустроенным районом Барнаула признали Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В конкурсную комиссию вошли депутаты, администрация, представители общественности. Они оценивали состояние мест отдыха барнаульцев, придомовых территорий, аллей и магистралей. Также учитывались различные творческие инициативы и эстетическое оформление районов.

В итоге первое место досталось Октябрьскому району. Второе занял Ленинский, третье Индустриальный, четвертое Железнодорожный и пятое присудили администрации Центрального района.

К слову, в краевой столице продолжается благоустройство туристических зон. Так на лестнице в Нагорный парк хотят проложить новое покрытие. Её прорезинят за 2,2 миллиона рублей. Также по проекту рабочие должны будут заделать выбоины в цементных полах.Тендер уже разместили на сайте госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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