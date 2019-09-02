2019-09-02T09:53:26+03:00
Общество

На лестнице к Нагорному парку проложат новое покрытие

БОРЗОВ Денис
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Строительство лестницыСтроительство лестницыФото: Олег УКЛАДОВ
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Лестницу в Нагорном парке прорезинят за 2,2 млн рублей. Тендер разместили на сайте госзакупок.

Также по проекту рабочие должны будут заделать выбоины в цементных полах. Нагорный парк оборудуют черной резиной, толщиной в 1 см. Помимо прочего планируется усилить края ступеней полиуретановым связующим, так как в этом году их уже приходилось чинить.

Как сообщает «Политсибру», еще в 2017 году жители Барнаула жаловались на слишком скользкие ступени, из-за которых с легкостью можно получить различные травмы.

В ноябре 2017 года прокуратура подтвердила, что строительство лестницы велось с нарушениями. Сметная документация и проект подрядчик менял самостоятельно, им являлось ООО «Барнаульское ДСУ-4». На лестничных перилах нет заложенных декоративных украшений в виде облаков и силуэтов птиц, а сами металлоконструкции подорожали. Прокуратура потребовала устранить нарушения в течение месяца.

Также барнаульский общественник Иван Дворцов нашел в проекте лестницы требование об использовании противоскользящей плитки. Но по внешним признакам материал не является противоскользящим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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