2019-09-02T14:04:35+03:00
Общество

Каллиста, Теона, Селестина: как барнаульцы называют своих дочерей

У некоторых семей появились 7-е и 8-е дети
Анастасия Корягина
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Ребенок.Ребенок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Индустриальный ЗАГС опубликовал самые необычные имена девочек, которыми называли своих детей барнаульцы. В августе работникам краевого управления юстиции пришлось зарегистрировать Адель, Эмилию, Инессу, Ариану, Селестину, Эвелину, Злату, Каллисту, Теону, Нику, Анфису, Камилу, Элину, Доминику, Лилиану и Амриту.

Всего с января по август 2019 года в Индустриальном районе Барнаула зарегистрировали 2120 малышей. Это самый густонаселенный район краевой столицы. В нескольких семьях родились 7-е и 8-е по счету дети.

Так, Александр и Ирина Ивкины воспитывают пять девочек и одного мальчика. А 13 августа у них родился сын Мирон – седьмой ребенок в семье.

А в многодетной семье Ивана и Натальи Меркуловых родился восьмой ребенок – дочь Мелания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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