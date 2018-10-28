Самые популярные имена для детей назвали в Алтайском крае

28 Окт. 07:47 2018-10-28T07:47:56+03:00

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В Алтайском крае назвали самые популярные имена для детей, рожденных в 2018 году.

Как сообщают в министерстве юстиции края, с начала года в регионе появились на свет более 18 тысяч детей. При этом родилось больше мальчиков – 9531. Девочек «по традиции» на тысячу меньше – 8512. Как показывает статистика, показатели в последние годы не меняются.

- Более 1200 малышей зарегистрировано в торжественной обстановке. Сохраняется положительная динамика увеличения числа рождений третьих, четвертых и последующих детей в семьях, - также добавляют в ведомстве.

Что касается самых популярных имен, то чаще всего родители нарекали своих малышей Александрами (689 раз), Михаилами (401), Иванами (377), Дмитриями (359), Даниилами (326). Среди девочек в лидеры выбились Виктории (427), Софии (326), Анны (311) и Полины (300).

В списке редких имен значатся Радомир и Стелла.