Дикие животные бегут в Алтайский край от пожаров в соседнем регионе

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-02T14:01:20+03:00

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Алтайские министерство природных ресурсов и экологии предупреждает жителей края о диких животных, которые мигрируют в регион из-за масштабных пожаров в Красноярском крае.

«В связи с большой площадью пожаров в Красноярском крае идет миграция диких животных (волка, рыси, медведя, кабана). Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов об учащении случаев встреч человека с медведем», - добавили в министерстве.

Последний раз след медведя заметили в начале августа в 20 км от села Нижняя Петровка Первомайского района. А накануне участковый лесничий видел медведя внушительных размеров в четырех км от населенного пункта.

Также участились встречи с дикими кабанами. Случаев нападения животных на людей пока не зафиксировано. Во избежание несчастных случаев рекомендуется в ближайшее время отказаться от прогулок в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU