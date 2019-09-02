2019-09-02T08:16:56+03:00
Спорт

В Алтайском крае появилась первая «железная леди»

БОРЗОВ Денис
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Елизавета Прохорова на дистанции. Фото: Минспорта Алтайского краяЕлизавета Прохорова на дистанции. Фото: Минспорта Алтайского края
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Девушка получила звание 31 августа в Казани. Там состоялись соревнования по триатлону Timerman Kazan Triathlon Full 2019. В них приняли участие около 600 триатлетов, из них 130 - на «железной» дистанции. Это классическая для мирового триатлона дистанция, во время которой нужно проплыть 3,86 км, проехать 180 км на велосипеде по шоссе и пробежать марафон - 42,195 км.

Жительница Барнаула Елизавета Прохорова – один из руководителей краевой федерации триатлона стала первой из спортсменок Алтайского края, преодолевшей именно «железную» дистанцию. Правда, с небольшой оговоркой - из-за низкой температуры воды и воздуха отрезок плавания сократили до 1900 м. Эту чуть сокращенную дистанцию девушка преодолела за 12:24:41. Предполагаемое время на полной дистанции, исходя из среднего темпа, составило бы примерно 13:08:52, сообщили в Минспорта Алтайского края.

Кстати, 12 октября в Сочи на старт соревнований IronStar Sochi 226 на полной железной дистанции выйдет барнаульский квартет: Елена Пушкарь, Александр Зайцев, Сергей Черепанов и Павел Максачук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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