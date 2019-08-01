2019-08-01T11:05:08+03:00
Общество

В Барнауле пропала женщина, страдающая потерей памяти

Дарья САВЕНКО
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Любовь Сидельникова.Любовь Сидельникова.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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В столице Алтайского края ведутся поиски 65-летней Любови Сидельниковой.

Известно, что 31 июля 2019 года женщина вышла из дома по адресу: улица Мусоргского, 20, после чего пропала. Родные пенсионерки уже обратились в полицию и в местное отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отметим, что жительница Барнаула вышла из дома без ключей и телефона. При этом, горожанка страдает потерей памяти.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она находится сейчас, позвоните по телефону: 8-905-081-8170.

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29 июля в полицию с заявлением обратилась семья из села Иодро Онгудайского района. Они пояснили, что пропал их двухлетний сын, который гулял с братом и сестрой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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