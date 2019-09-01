2019-09-01T15:50:52+03:00
Дом. Семья

Барнаулец выгуливал коз среди бела дня посреди газона

Мужчина гулял с двумя животными на поводке и ребенком [видео]
Анастасия Корягина
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Коза.Коза.Фото: pixabay.com
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31 августа в Барнауле заметили мужчину, который выгуливал двух коз днем на ул. Малахова. С ним также гулял маленький ребенок. Видеозапись этой необычной прогулки прислала очевидица в паблик go_barnaul в Instagram.

go_barnaulgo_barnaul
Прогулка с козами в Барнауле
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Многие барнаульцы удивились, что в городе вот так можно выгуливать мелкорогатый скот. Некоторые горожане задались вопросом, как мужчина следит за порядком, и убирает ли экскременты за своими питомцами.

Также подписчиков паблика беспокоит то, что козы щиплют траву, а значит, портят городской газон. Люди сомневаются, что выгуливать коз в городе вообще разрешено.

Некоторые "знатоки" считают, что, если козы едят только растительную пищу, то их экскременты не что иное, как отличное удобрение для барнаульских газонов. Также горожане пришли к выводу, что заводить коз выгодно, ведь они, в отличие от собак и кошек, дают полезное молоко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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