Барнаулец выгуливал коз среди бела дня посреди газона
31 августа в Барнауле заметили мужчину, который выгуливал двух коз днем на ул. Малахова. С ним также гулял маленький ребенок. Видеозапись этой необычной прогулки прислала очевидица в паблик go_barnaul в Instagram.
Многие барнаульцы удивились, что в городе вот так можно выгуливать мелкорогатый скот. Некоторые горожане задались вопросом, как мужчина следит за порядком, и убирает ли экскременты за своими питомцами.
Также подписчиков паблика беспокоит то, что козы щиплют траву, а значит, портят городской газон. Люди сомневаются, что выгуливать коз в городе вообще разрешено.
Некоторые "знатоки" считают, что, если козы едят только растительную пищу, то их экскременты не что иное, как отличное удобрение для барнаульских газонов. Также горожане пришли к выводу, что заводить коз выгодно, ведь они, в отличие от собак и кошек, дают полезное молоко.
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ИСТОЧНИК KP.RU