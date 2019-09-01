Барнаулец выгуливал коз среди бела дня посреди газона

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-01T15:50:52+03:00

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31 августа в Барнауле заметили мужчину, который выгуливал двух коз днем на ул. Малахова. С ним также гулял маленький ребенок. Видеозапись этой необычной прогулки прислала очевидица в паблик go_barnaul в Instagram.

go_barnaul Прогулка с козами в Барнауле

Многие барнаульцы удивились, что в городе вот так можно выгуливать мелкорогатый скот. Некоторые горожане задались вопросом, как мужчина следит за порядком, и убирает ли экскременты за своими питомцами.

Также подписчиков паблика беспокоит то, что козы щиплют траву, а значит, портят городской газон. Люди сомневаются, что выгуливать коз в городе вообще разрешено.

Некоторые "знатоки" считают, что, если козы едят только растительную пищу, то их экскременты не что иное, как отличное удобрение для барнаульских газонов. Также горожане пришли к выводу, что заводить коз выгодно, ведь они, в отличие от собак и кошек, дают полезное молоко.

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Очевидцы сняли происходящее на видео (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU