Веселые барнаульские экстремалы катались по городу на кресле
Вечером 31 августа на проспекте Ленина в Барнауле заметили веселую компанию, которая каталась по городу на кресле, прикрепленном к автомобилю. Очевидцы сняли происходящее на видео и прислали его в паблик "Инцидент Барнаул".
Ночные покатушки на кресле (Инцидент Барнаул).https://vk.com/incident22
Барнаульцы в комментариях неодобрительно отнеслись к затее участников видеоролика. По мнению серьезных горожан, экстремалы не только рисковали своей жизнью, но и создавали опасность для других участников дорожного движения.
Впрочем, некоторые решили, что в этом нет ничего такого, а "пацаны красавцы, отдыхают по полной". Также в комментариях люди пишут, что любители приключений, вопреки предположениям многих, были трезвые.
Пока неясно, будет ли барнаульская ГИБДД проверять этот инцидент и как-то наказывать участников "веселых покатушек". Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU