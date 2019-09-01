2019-09-01T15:01:03+03:00
Происшествия

На Алтае пьяный 18-летний парень изнасиловал девочку

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет
Анастасия Корягина
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Девушка.Девушка.Фото: pixabay.com
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18-летнего жителя села Усть-Кокса Республики Алтай обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 3 июня 2019 пьяный обвиняемый привез несовершеннолетнюю девочку на своем автомобиле на проселочную дорогу. В безлюдном месте он изнасиловал потерпевшую. Судя по квалификации действий обвиняемого, девочка на момент преступления была старше 14 лет, но младше 18-ти.

Парня взяли под стражу через три дня. Следствие считает, что собрано достаточно ждоказательств его вины, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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