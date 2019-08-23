2019-08-23T08:27:13+03:00
Происшествия

В садоводстве мужчина зверски изнасиловал 80-летнюю бабушку - соцсети

САПОЖКОВА Александра
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В барнаульском садоводстве мужчина зверски изнасиловал 80-летнюю бабушкуВ барнаульском садоводстве мужчина зверски изнасиловал 80-летнюю бабушкуФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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13 августа в барнаульском садоводстве «Сельский строитель» произошло изнасилование 80-летней женщине. Об этом сообщается в паблике u_crimes_brn.

Когда родственники пенсионерки приехали на дачу, они увидели ее связанной на кровати. Бабушка плача рассказала, что к ней вечером зашёл 43-летний мужчина, который выглядел, как бродяга. Незваный гость попросил поесть и выпить и, не дождавшись ответа, сам зашёл в дом и залез в холодильник.

- Молниеносно уничтожив скромные запасы, мужчина обратил внимание на бабушку, толкнул её на диван, связал и зверски изнасиловал. После потребовал у старушки деньги и ценности, но нашлись лишь 150 рублей и старенький кнопочный телефон, - пишут в паблике.

С этой добычей он покинул домик и несколько дней прятался по заброшенным дачам. Когда его поймали, выяснилось, что это 43-летний мужчина. По данным канала, он сбежал с одной из городских колоний. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.

Следственное управление СК по краю пока не дало официальных комментариев по этому поводу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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