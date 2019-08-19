Курорт «Белокуриха-2» посетил помощник президента Игорь Левитин

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-19T10:41:20+03:00

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Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин приезжал с рабочим визитом в Белокуриху 17 августа.

Игорь Левитин посетил туристические объекты в «Белокурихе-2», затем встретился с главой региона Виктором Томенко и руководством АО «Курорт Белокуриха», чтобы узнать подробности о ближайших событиях и проектах. Он отметил, что крайне доволен развитием региона и успешной реализацией инвестиционного проекта.

Также помощник президента выделил еще одно направление развития туристического объекта.

- Белокуриха-2 – прекрасное место для зимних видов спорта. Если мы сможем в 2021 году провести здесь подготовку сборных страны к Олимпийским играм в Пекине, польза будет всем, поскольку и часовой пояс, и высота курорта приближены к условиям, в которых спортсмены окажутся во время соревнований. Кроме того, мы планируем пригласить сюда представителей федерации скалолазания России, чтобы они рассмотрели строящийся курорт в качестве одной из площадок для развития своего направления, – резюмировал помощник президента.

Помимо развития зимних видов спорта инвесторы занимаются строительством футбольного поля в районе горы Глухариной. В целом «Белокуриху-2» оценивают как перспективный туристический проект, сообщили на официальном сайте города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU