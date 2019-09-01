Это еще цветочки. ГИБДД решила бороться с любителями дрифта с помощью клумб

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-01T12:29:22+03:00

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Алтайская Госавтоинспекция ищет способы для борьбы с дрифтерами. Один из вариантов - установка цветочных клумб в местах гонок, рассказал начальник ведомства Владислав Перцев.

Он отметил, что барнаульцы часто жалуются на гонщиков, которые устраивают несанкционированные соревнования в районе Речного вокзала, на парковках торговых центров и в других местах. Зачастую дрифтеры не заботятся не только о безопасности окружающих, но и об их покое: гоняют любители высокой скорости в основном вечером и ночью.

Идею уже воплотили на Речном вокзале: там уже изменили организацию движения, а на самом широком участке, который нравился дрифтерам, установили клумбу. По мнению начальника краевой ГИБДД, цветы на полюбившихся дрифтерам местах предостерегут их от неразумных действий. При этом поклонникам автоспорта предложат альтернативы.

- Таких гонщиков нужно отправлять на специальные площадки, где проходят соревнования: например, на аэродром Панфилово, - рассказал Перцев.

Полиция также рекомендует владельцам торговых центров ограничить въезд на парковку в вечернее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU