В Алтайском крае перестали открывать торговые центры

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-01T09:58:27+03:00

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В 2018-2019 годах в Алтайском крае не открылось ни одного торгового центра. Последний крупный ТРЦ появился в 2017 году - Galaxy. Это общероссийская тенденция - за истекший период 2019 года в стране открылось всего лишь шесть торговых центров, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В Барнауле в последнее время сдали несколько новостроек, где первые этажи занимают мелкие торговые предприятия. Из-за этого выросла численность мелких магазинов формата «у дома».

Тем не менее, отмечают эксперты портала, в ранее открытых крупных торговых центрах большинство площадей занято. Есть единичные объявления об аренде в «Гулливере», «Старом базаре», «Седьмом континенте», «Ледоколе» и «Арене».

При этом торговый дом «Пассаж» и ТЦ «Норд-Вест» продают целиком уже больше года. Покупателей пока нет. Причина, по словам специалистов в сфере недвижимости, кроется в перенасыщенности подобными площадями в крупные городах. Сейчас инвесторы заходят в населенные пункты численностью до 300 тысяч человек.

В целом на рынке наблюдается замедление темпов строительства: запуск объектов постоянно переносится, что влияет на общую статистику.

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ИСТОЧНИК KP.RU