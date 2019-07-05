В Барнауле продают торговые центры «Норд-Вест» и «Пассаж»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-05T09:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Объявления о продаже двух барнаульских торговых центров - «Пассаж» и «Норд-Вест» появились на avito.ru 2 июля. За «Пассаж» нынешний собственник просит 300 млн рублей, а за «Норд-Вест» - 400 млн рублей. Совокупная площадь объектов - 14 тысяч кв.м

Как сообщает «Политсибру», по данным каталога организаций «ListOrg», оба ТЦ входят в «Концерн СВ», зарегистрированный в 2002 году. Учредитель концерна - Александр Ткаченко, а директор - Сергей Ткаченко. Их комментарии по поводу продажи объектов получить не удалось.

По мнению эксперта в сфере недвижимости, продажа «Пассажа» и «Норд-Веста» связана с нерентабельностью точек из-за новых, более посещаемых ТРЦ. Он предположил, что избавление от этих активов связано с перераспределением средств в пользу других площадок. Также, по данным эксперта, у собственника есть непогашенные кредиты на строительство «Арены». И, возможно, он планирует закрыть их с помощью вырученных от продажи средств.

Отмечается, что эти торговые центры продают уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU