Ночью в Барнауле иномарка врезалась в грузовик: погибла девушка

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-01T07:48:10+03:00

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В первом часу ночи 1 сентября на ул. Солнечная поляна, 35 в Барнауле Toyota Camry врезалась в стоящий на обочине грузовик Hyundai. По данным очевидцев, водитель иномарки получил травмы, погибла его пассажирка.

В паблике Barnaul 22 появились снимки с места происшествия. На них видно, что на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и "спецмедперевозка".

Обновленная информация:

По данным барнаульской Госавтоинспекции, 29-летний водитель с травмами попал в больницу, а его 31-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Грузовик принадлежит мужчине 1982 года рождения, его в момент ДТП в салоне не было.

По словам свидетелей происшествия, иномарка находилась в угоне. В машине нашли две бутылки с алкоголем и одну выпитую.

Горожане рассказали, что хозяин грузовика постоянно оставляет свою машину на обочине, и она вечно затрудняет проезд. Ранее уже случались аналогичные ДТП.

Жители Барнаула в комментариях возмущаются тем, что водители позволяют себе бросать свои машины на дорогах. По словам автолюбителей, перед машиной мог ехать другой автомобиль, который закрывал ей обзор. В результате водитель могла просто не успеть вовремя перестроиться перед грузовиком. Кроме того, люди пишут, что на Солнечной поляне "вечно темно и нифига не видно".

Администраторы сообщества отметили, что самые резонансные смертельные аварии в Барнауле происходят в основном в апреле-мае и сентябре- октябре. Водителей просят быть внимательными на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU