Учебный год в Алтайском крае начнется с заморозков

СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-01T05:03:59+03:00

Дождя при этом не обещают: линейки пройдут "посуху"

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1 и 2 сентября в Алтайском крае и Барнауле будет не жарко, но зато почти без дождей. В преддверии школьных линеек местами уже ударят заморозки, обещают алтайские синоптики.

Погода 1 сентября

В Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Температура днем +17…+22 °С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с с порывами до 16 м/с.

В Барнауле переменная облачность, днем без осадков,температура +18…+20 °С. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Погода 2 сентября

В Алтайском крае облачно с прояснениями, ночью +4...+9 °С, в северных районах заморозки до -1. Утром местами туман, днем без осадков, температура +18...+23 °С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

В Барнауле облачно с прояснениями, ночью +5...+7, утром туман. Днем без осадков, температура +18...+20 °С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU