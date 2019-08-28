Как школы Барнаула готовятся к 1 сентября

Осталось всего несколько дней до 1 сентября с его шумными школьными линейками, яркими букетами, волнующими встречами и первым звонком для первоклашек. О том, какие нововведения ждут учеников, рассказывает Наталья Михальчук, заместитель председателя городского комитета по образованию.

- Каждый год наблюдается ажиотаж с записью первоклашек в школу. Сколько детей в Барнауле пойдет осенью в первый класс?

- Больше девяти тысяч: в настоящий момент 9334 ребенка уже зачислены, но прием в школы еще продолжается. Хотя мы прогнозировали другую цифру - 8850. Увеличение объясняется тем, что сегодня записывается в школы города много детей мигрантов из стран ближнего зарубежья, а также учащихся из районов края, не имеющих городской прописки. По закону мы должны принимать в школу всех вне зависимости от места регистрации.

- Как известно, бум на места в первый класс наблюдается в школах, расположенных в новых кварталах. Удастся ли всех желающих обеспечить местом за партой?

- Действительно, в некоторые школы заявлений о зачислении в первые классы поступило больше, чем мест в них. В отдельных школах (№№ 127, 128, 135) удалось найти возможность для открытия дополнительных мест в первых классах. В других случаях родителям предлагается место в близлежащих школах города.

- Что делать, если документы не приняли в школу, которую выбрали родители вместе с ребенком?

- Документы в школу по закону в любом случае должны принять. Однако если свободных мест уже нет, родители получают от школы письменный отказ. Тогда с этим отказом нужно обратиться к специалистам комитета по образованию. Здесь предоставят информацию о наличии мест в близлежащих школах города. Конечно, мы стараемся не доводить до конфликтных ситуаций и найти варианты, которые бы устроили родителей

- Какие нововведения для педагогов и учеников ожидаются в 2019 году?

- В этом году в числе обязательных предметов появятся родной язык и родная литература (вводятся в 2 - 4-х и 7 - 9-х классах), а также второй иностранный язык (у учеников с 5-го по 9-й классы).

В отличие от предметов «Русский язык», «Литература», изучение предметов «Родной язык», «Родная литература» носит культурологический характер и должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному русскому языку и родной русской литературе как хранителю культуры, получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении.

- Многие родители интересуются, когда планируется введение пятидневки в школе?

- Это вопрос непростой. Решение о введении 5- или 6-дневной недели является компетенцией школы, но при этом обязательным условием остается выполнение учебного плана. В связи с введением новых учебных предметов увеличивается количество учебных часов, поэтому возможности перехода на обучение по 5-дневной учебной неделе сокращаются. Пятидневка грозит перенагрузкой.

- Актуальным остается вопрос перехода на одну смену. Как будет происходить этот процесс в Барнауле?

- Переход на обучение в одну смену проходит в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае на 2016 - 2025 годы». За эти годы в Барнауле планируется построить 12 новых школ и 7 пристроек к уже действующим школам. Переход на односменный режим работы осуществляется поэтапно. С 1 сентября этого года все учащиеся 10-х классов будут обучаться в первую смену. В 2021 году планируется перевод всех учащихся начальной школы на обучение в первую смену.

Сегодня в Министерство образования и науки Алтайского края также направлены предложения по увеличению количества мероприятий по созданию новых мест (среди них включение в программу еще 30 дополнительных пристроек к действующим школам, оптимизация помещений 24 школ и возврат в систему образования двух зданий по адресам: улица Тимуровская, 23, и улица Воронежская, 2).

Цифра

80 870 учеников пойдут в школы Барнаула 1 сентября. Это на 3700 больше, чем в прошлом году.