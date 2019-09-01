2019-09-01T07:12:34+03:00
Общество

В Барнауле продают квартиру за 399 тысяч рублей

Площадь жилья составляет всего 10 кв. метров
Анастасия Корягина
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Квартира 10 кв. метров в Барнауле.Квартира 10 кв. метров в Барнауле.Фото: Avito.ru
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На сайте Avito появилось объявление о продаже квартиры в Барнауле за баснословно маленькую сумму - 399 тыс. рублей. Такая цена связана с маленькой площадью жилья - всего 10 кв. метров. По сути, это одна небольшая комната.

Жилье находится в двухэтажном доме на ул. Петра Сухова. Квартира расположена на первом этаже. Кухня - общая с соседями.

Хозяин жилья утверждает, что квартира светлая, уютная и чистая, с хорошим ремонтом, без долгов и обременения. В комнате установлено пластиковое окно и мощная железная дверь. Также в объявлении указано, что рядом расположены школа, детский сад, магазины, аптека, больница Трансмаш и автобусная остановка. До центра города ехать недалеко.

Реальные покупатели могут поторговаться, отмечает автор объявления. Также на этом сайте можно найти квартирки по 13-15 квадратов стоимостью менее 600 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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