Как в современной сказке: в Барнауле продают квартиру со стеклянной спальней

В Барнауле выставили на продажу квартиру с оригинальным дизайнерским решением. В хоромах, которые стоят больше 10 миллионов, есть сказочная стеклянная спальня.

Фото: из объявления о продаже на сайте "Авито"

Двухкомнатная квартира с черно-белым лофтом находится в новом элитном доме клубного типа на улице Чкалова, 69а, сообщается на сайте «Авито». Квартира с трехметровыми потолками находится на десятом этаже 15-этажки. Помещение свободной планировки в 82 квадратных метра владельцы поделили на несколько зон: прихожую, столовую, кухню, гостиную и рабочий кабинет. В углу квартиры расположена спальня. Стильную опочивальню соорудили с помощью двух стеклянных стен. Оригинальное ограждение тонированное, а изнутри стены спальни завешаны шторами. Поэтому из комнаты видно все, что происходит в гостиной, а вот снаружи происходящего в опочивальне не видно.

Фото: из объявления о продаже на сайте "Авито"

Помимо необычных стен в элитной двушке также есть просторная гардеробная комната, совмещенный санузел, новая мебель, встраиваемая техника, два кондиционера и дизайнерское освещение. Также квартира оборудована системой «умный дом». Это жилое пространство - мечта истинного меломана потому, что по периметру квартиры установлена встраиваемая аудиосистема.

- Территория жилого комплекса огорожена, во дворе дома есть парковочные места, подземная парковка, на территории детская площадка, круглосуточная охрана, - указано в объявлении о продаже.

Фото: из объявления о продаже на сайте "Авито"

К слову, за современно обставленную квартиру с оригинальным дизайнерским решением ее владелец хочет 10,5 миллионов рублей.