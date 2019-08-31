Работникам Алтайского моторного завода начали выплачивать долги по зарплате

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-31T12:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

С 30 августа работникам Алтайского моторного завода начали выдавать зарплату за июль, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также было отмечено, что с 20 по 21 августа всем сотрудникам завода выдали зарплату за июнь. Так с 2008 года АМЗ стало работать в убыток. А уже с мая прошлого года на предприятии началась процедура банкротства. С апреля 2019 года на АМЗ начался процесс конкурсного производства.

В июле создали новое юридическое лицо под названием «Алтайский моторостроительный завод». Это было сделано для того, чтобы сохранить кадровый и производственный потенциал предприятия.

К слову, уже в сентябре в планах у нового собственника трудоустройство сотрудников предприятия на «обновленный» завод. После чего возобновится производство.

Читайте также: Оскандалившиеся из-за доходов депутаты остались в Барнаульской думе

ИСТОЧНИК KP.RU