В МЧС назвали возможную причину взрыва бытового газа в Бийске
Стала известна предварительная причина взрыва бытового газа в жилом доме в Бийске. Были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
- Предварительная причина пожара, пока не подтверждённая следственными органами, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, - пояснили в ведомстве.
В результате произошедшего ЧП были повреждены перегородки между двумя квартирами на первом этаже, также сообщает портал «Толк».
В МЧС также отметили, что сообщение о пожаре в квартире, которая находится по адресу Горно-Алтайская, 50 поступило 31 августа в 03:54. Когда спасатели прибыли на место, горела квартира на первом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из пострадавшего дома 23 человека, в том числе четыре ребенка.
Так с ожогами рук и ног в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину и 54-летнюю женщину с отравлением продуктами горения. Сам пожар ликвидировали за 25 минут.
К слову, от огня были повреждены перегородки между квартирами и пострадали домашние вещи. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU