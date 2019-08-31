2019-08-31T05:13:52+03:00
Происшествия

В многоэтажке Бийска ночью прогремел взрыв бытового газа

Пострадало несколько человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Евгений ПлахотинФото: Евгений Плахотин
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Ночью 31 августа в одном из домов Бийска произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали три человека, в их числе был и маленький ребенок, сообщает «Бийский рабочий».

Квартира в которой произошёл взрыв газа.

Так взрыв прогремел на первом этаже в панельном доме №70 по переулку Липового около четырех часов ночи. В результате произошедшего в квартире выбило стекла, осколками усыпала проезжая часть. Также по предварительным данным пострадало три квартиры.

- Я спала и слышала взрыв сквозь сон и не поняла, что произошло. А наверху в 17 квартире забегали жители, там трое живут с маленькой девочкой. Я возмутилась, что они так поздно бегают. Посмотрела на часы, было 3:50. Услышала крики в подъезде, заглянула через глазок – ничего не видно. Открыла дверь, а там дым идет сплошняком. Потом смотрю в ванной у меня через вентиляцию идет дым. Я намочила тряпку, закрыла лицо, оделась, взяла документы и вышла на балкон. Ждала, пока пожарные не вывели меня с маской через подъезд, - вспоминает события ночи одна из жительниц подъезда, в котором произошло ЧП.

Фото: Евгений Плахотин

Фото: Евгений Плахотин

Из-за взрыва бытового газа пострадали три жильца дома. В их числе был и маленький ребенок. Отмечается, что люди сильно надышались газом. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу № 2. У мужчины серьезные ожоги.

Сейчас жильцы подъезда, в котором произошёл взрыв, эвакуированы. Пока специалисты проверяют несущие конструкции дома. На месте происшествия также работают спасатели.

К слову, лично проконтролировать ход работ приехал глава Бийска Александр Студеникин.

- У нас имеются пострадавшие, 3 и 4 степени ожоги. Они доставлены в больницу им оказывается помощь. Еще в легкой степени есть пострадавший мужчина, который помогал эвакуировать жильцов. И жители соседней квартиры получили легкие повреждения. Сейчас на месте работают следователи. Как только все мероприятия будут закончены, приступаем к работе всей инженерки. То есть подаем напряжения, проверяем газоснабжение, отключаем если есть аварийные повреждения на газовой разводке и подаем газ в квартиры. И продолжаем мероприятия по приведению помещений для нормального проживания. Пострадавшим мы предоставляем квартиру, - пояснил Александр Студеникин.

Фото: Евгений Плахотин

Фото: Евгений Плахотин

ИСТОЧНИК KP.RU

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