«Динамо-Алтай» одержало победу в контрольном матче с «Сибирскими Снайперами»
В четверг, 29 августа, в Новосибирске хоккейная команда «Динамо-Алтай» провела контрольный матч с «Сибирскими снайперами». Встреча завершилась в пользу гостей.
Барнаульцы одержали убедительную победу со счетом 5:1 (2:1; 2:0; 1:0). Заброшенными шайбами отличились Сергей Гриценко, Александр Храмков и Владимир Соболев, дубль у Степана Жданова. Кстати, после завершения основного времени матча команды провели серию буллитов. По штрафным броскам новосибирцы оказались сильнее – 2:1.
- В составе «Динамо-Алтай» бросок реализовал Владислав Янцен, - сообщают в региональном минспорте.
В пятницу, 30 августа, в Новосибирске состоится повторная встреча. Начало в 14.00.
Читайте также:
Ремонт аварийной базы «Динамо» начнется в 2020 году
В здании на проспекте Ленина, 152А проводят свои тренировки воспитанники спортивной школы «Динамо», игроки основной команды, а также инваспортсмены «Динамо-Алтай» (далее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»