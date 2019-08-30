«Динамо-Алтай» одержало победу в контрольном матче с «Сибирскими Снайперами»

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-30T08:13:53+03:00

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В четверг, 29 августа, в Новосибирске хоккейная команда «Динамо-Алтай» провела контрольный матч с «Сибирскими снайперами». Встреча завершилась в пользу гостей.

Барнаульцы одержали убедительную победу со счетом 5:1 (2:1; 2:0; 1:0). Заброшенными шайбами отличились Сергей Гриценко, Александр Храмков и Владимир Соболев, дубль у Степана Жданова. Кстати, после завершения основного времени матча команды провели серию буллитов. По штрафным броскам новосибирцы оказались сильнее – 2:1.

- В составе «Динамо-Алтай» бросок реализовал Владислав Янцен, - сообщают в региональном минспорте.

В пятницу, 30 августа, в Новосибирске состоится повторная встреча. Начало в 14.00.

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В здании на проспекте Ленина, 152А проводят свои тренировки воспитанники спортивной школы «Динамо», игроки основной команды, а также инваспортсмены «Динамо-Алтай» (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU