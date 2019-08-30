Ремонт аварийной базы «Динамо» начнется в 2020 году
В 2020 году в Барнауле должны начаться работы по ремонту здания тренировочной базы футбольного клуба «Динамо».
В здании на проспекте Ленина, 152А проводят свои тренировки воспитанники спортивной школы «Динамо», игроки основной команды, а также инваспортсмены «Динамо-Алтай». В последние годы ремонт в здании, где находится также и административные кабинеты, не проводится. Из-за этого оно пришло в негодность: протекает кровля, из стен вываливаются кирпичи, стоят подпорки. Зимой в зале температура порой не поднимается выше +15.
Как сообщают в краевом минспорте, на днях был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию базы. Ее включили в Краевую адресную инвестиционную программу. Подрядчик до конца года должен предоставить в ведомство проект реконструкции. А непосредственно работы должны начаться в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU