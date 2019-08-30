2019-08-30T04:44:09+03:00
Общество

Почти 100% барнаульских трамваев требуют ремонта

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Обновленный трамвайОбновленный трамвайФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Горэлектротранс Барнаула приступил к капитально-восстановительному ремонту трамваев. По словам исполняющего обязанности главы администрации города Вячеслава Франка, старые трамваи приобрели ухоженный вид и станут более комфортными для проезда горожан.

Как пишет пресс-центр городской администрации, накануне Вячеслав Франк провел выездное совещание с руководством Горэлектротранса по вопросу проведения в текущем году на базе депо капитально-восстановительного ремонта подвижного состава.

Главный инженер Горэлектротранса Александр Хвощий рассказал, что износ трамвайных вагонов составляет 97%, а троллейбусов - 83,3%. Средний возраст барнаульских трамваев - 33 года. 200 вагонов требуют обновления.

Ремонтные работы предприятие выполняет в полном объеме и в утвержденные сроки. Однако транспорт требует не просто «косметического», а полного, капитального ремонта. Но средств на это не хватает. Предприятие старается ежегодно на ремонт подвижного состава и инфраструктуры направить более 100 млн рублей. В сравнении со стоимостью капитально-восстановительного ремонта существующих трамваев разница очевидна: на приобретение одного нового вагона необходимо от 30 до 120 млн руб., на ремонт - около 6 млн руб.

Первый обновленный трамвай запланировано выпустить на линию к 1 сентября, он будет осуществлять перевозку пассажиров по наиболее востребованным маршрутам № 1 и № 7. До конца года на предприятии планируют отремонтировать и модернизировать пять вагонов.

Обновление подвижного состава планируется начать с 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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