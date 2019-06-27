Барнаульский автопарк дорожной техники обновили за 46 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:16 2019-06-27T05:16:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Автопарк Автодорстроя пополнился десятью единицами техники для содержания дорог краевой столицы. Машины обошлись бюджету в 46,7 миллионов рублей. Дорожную технику приобрели при поддержке Правительства Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, технику можно использовать круглый год благодаря быстросъемному оборудованию. Комбинированные дорожные машины ЭД-405А летом будут использовать как автосамосвалы, а зимой - для уборки снега с проезжей части. Съемное оборудование включает в себя пескоразбрасыватель, передний поворотный отвал, а также щетки. Три трактора МТЗ-82 с плужно-щеточным оборудованием незаменимы для очистки тротуаров от снега. Для ремонта дорог приобрели современный заливщик швов Hydrog.

Покупку техники приурочили к масштабному капремонту и строительству дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU