2019-06-27T05:16:50+03:00
Общество

Барнаульский автопарк дорожной техники обновили за 46 миллионов рублей

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба краевой администрацииФото: пресс-служба краевой администрации
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Автопарк Автодорстроя пополнился десятью единицами техники для содержания дорог краевой столицы. Машины обошлись бюджету в 46,7 миллионов рублей. Дорожную технику приобрели при поддержке Правительства Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, технику можно использовать круглый год благодаря быстросъемному оборудованию. Комбинированные дорожные машины ЭД-405А летом будут использовать как автосамосвалы, а зимой - для уборки снега с проезжей части. Съемное оборудование включает в себя пескоразбрасыватель, передний поворотный отвал, а также щетки. Три трактора МТЗ-82 с плужно-щеточным оборудованием незаменимы для очистки тротуаров от снега. Для ремонта дорог приобрели современный заливщик швов Hydrog.

Покупку техники приурочили к масштабному капремонту и строительству дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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