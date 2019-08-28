Жители Славгорода переплатили за тепло полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-28T17:59:02+03:00

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Сотрудники госжилнадзора выявили неправомерное начисление платы за отопление жильцам одного из многоквартирных домов в Славгороде. Переплата составила более полумиллиона рублей.

Как сообщили в Госинспекции края, проверка теплоснабжающей организации «Теплосбыт» прошла в июне 2019 года. После нее организацию заставили вернуть жителям дома излишне начисленную плату.

- Госжилинспектор ресурсоснабжающей организации выдал предписание с требованием, сделать перерасчет и устранить нарушения закона. «Теплосбыт» вернул собственникам жилья более 500 тысяч рублей, - сказали в Госинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU