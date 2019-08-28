Летний Новый год отметят без алкоголя в Барнауле
31 августа в Барнауле пройдет необычный праздник - летний Новый год. Организаторы уверяют, что он ничем не будет отличаться от зимнего:
- Будут елка, бенгальские огни, мандарины, подарки и даже сам Дед Мороз из Великого Устюга! Только погода будет другой.
Также ожидаются зимние забавы и одновременное зажигание бенгальских огней - их раздадут бесплатно. Приветствуются костюмы - за них гостям обещают подарки. При этом праздник будет безалкогольным, сообщается в паблике "Барнаул 22".
Гостей ждут на территории спортивного комплекса "Первый" на берегу Оби (Затон, улица Водников, 1е) 31 августа с 18 до 22 часов. Зажигание бенгальских огней состоится в 21:30.
Можно приходить всей семьей. Вход на праздник бесплатный.
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ИСТОЧНИК KP.RU