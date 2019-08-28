2019-08-28T17:25:29+03:00
Общество

Летний Новый год отметят без алкоголя в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Новый годНовый годФото: Олег УКЛАДОВ
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31 августа в Барнауле пройдет необычный праздник - летний Новый год. Организаторы уверяют, что он ничем не будет отличаться от зимнего:

- Будут елка, бенгальские огни, мандарины, подарки и даже сам Дед Мороз из Великого Устюга! Только погода будет другой.

Также ожидаются зимние забавы и одновременное зажигание бенгальских огней - их раздадут бесплатно. Приветствуются костюмы - за них гостям обещают подарки. При этом праздник будет безалкогольным, сообщается в паблике "Барнаул 22".

Гостей ждут на территории спортивного комплекса "Первый" на берегу Оби (Затон, улица Водников, 1е) 31 августа с 18 до 22 часов. Зажигание бенгальских огней состоится в 21:30.

Можно приходить всей семьей. Вход на праздник бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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