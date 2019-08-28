2019-08-28T11:33:29+03:00
Спорт

Академия фигурного катания открылась в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле начала работу академия фигурного катания Павла Черноусова. Она будет располагаться на базе «Карандин-Арены».

Павел Черноусов является мастером спорта по фигурному катанию. Он работал в одной команде с Этери Тутберидзе – наставником Алины Загитовой, Александры Трусовой и экс-тренером Евгении Медведевой.

Как сообщает «Алтайский спорт», специалист намерен лично приезжать в Барнаул и проводить здесь сборы для юных фигуристов. Также он будет консультировать тренерский штаб школы на постоянной основе.

По словам директора Академии Людмилы Ульяновой, в настоящее время основная часть финансовой поддержки поступает от внебюджетных средств, от частных предпринимателей-энтузиастов. Также уже подписано соглашение с владельцем «Карандин-Арены» Михаилом Дроздовым. Лед и базу спортшколе предоставляют на весьма лояльных условиях.

Прием учащихся в Академии начался 16 августа. Опытные наставники набирают детей от 4 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД проведет в Барнауле мероприятие «Иди по безопасному пути»
В Барнауле женщину случайно закрыли в торговом центре
В алтайском поселке строят детский сад-ясли
6-летнего мальчика придавило футбольными воротами на Алтае
Жительница Алтайского края украла и раздарила родственникам ландшафтные фигуры
В Барнауле в результате ДТП погиб молодой водитель
Главу Заринска торжественно проводили в отставку
На Алтае американский фермер собирает деньги на покупку авто
Из-за поломки российской «Газели» израильтянин задержался на Алтае
Алтай-Кокс организовал летний отдых детей заводчан
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
Как самостоятельно определить фальшивую водку
В Барнауле сбили 14-летнюю девочку
В Бийске на детской площадке заметили двух змей
65 дворов Барнаула уже сделали комфортными
День города в Рубцовске 2019 будут отмечать три дня
Веселые и находчивые «Дети лейтенанта Шмидта» попросили губернатора помочь с театром эстрады