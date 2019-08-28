Академия фигурного катания открылась в Барнауле
В Барнауле начала работу академия фигурного катания Павла Черноусова. Она будет располагаться на базе «Карандин-Арены».
Павел Черноусов является мастером спорта по фигурному катанию. Он работал в одной команде с Этери Тутберидзе – наставником Алины Загитовой, Александры Трусовой и экс-тренером Евгении Медведевой.
Как сообщает «Алтайский спорт», специалист намерен лично приезжать в Барнаул и проводить здесь сборы для юных фигуристов. Также он будет консультировать тренерский штаб школы на постоянной основе.
По словам директора Академии Людмилы Ульяновой, в настоящее время основная часть финансовой поддержки поступает от внебюджетных средств, от частных предпринимателей-энтузиастов. Также уже подписано соглашение с владельцем «Карандин-Арены» Михаилом Дроздовым. Лед и базу спортшколе предоставляют на весьма лояльных условиях.
Прием учащихся в Академии начался 16 августа. Опытные наставники набирают детей от 4 до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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