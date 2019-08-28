2019-08-28T11:28:49+03:00
Происшествия

В Барнауле в результате ДТП погиб молодой водитель

Юлия ЕВГРАФОВА
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Ночью 28 августа в Барнауле произошло серьезное ДТП. В результате чего погиб 21-летний мужчина.

Авария произошла около 1:15 на проспекте Калинина, в районе дома № 26 б, пишет «Алтапресс». КамАЗ, за рулем которого был 56-летний водитель, столкнулся с «Subaru Legacy» под управлением 21-летнего парня. Отмечается, что также в иномарке находился 28-летний мужчина-пассажир.

В результате ДТП молодой водитель «Subaru Legacy» от полученных травм скончался на месте, а пассажир был госпитализирован в Горбольницу № 1.

К слову, сейчас сотрудники полиция проводят проверку.

Кстати, на Алтае был вынужден задержаться израильтянин из-за поломки российской «Газели». Иностранец путешествует по России с июня этого года. Для этого Авихай Фроммет купил на «Авито» старый «Соболь», который переделал в дом на колёсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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