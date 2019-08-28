2019-08-28T10:03:02+03:00
Общество

Из-за поломки российской «Газели» израильтянин задержался на Алтае

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео телеканала "Катунь 24"Фото: скриншот с видео телеканала "Катунь 24"
Изменить размер текста:

Сейчас «Соболь» израильтянина Авихая Фроммета в очередной раз находится в ремонте. После того, как дом на колесах починят, путешественник отправится в Казахстан, сообщает «Катунь 24».

Иностранец путешествует по России с июня этого года. Для этого Авихай Фроммет купил на «Авито» старый «Соболь», который переделал в дом на колёсах. Так он установил в машине солнечные батареи, от которых питаются кондиционер, холодильник, плита и освещение.

Когда Авихай приехал в Алтайский край, газель сломалась. После ремонта машина стала перегреваться и глохнуть. Поэтому пришлось отвести «газель» на ремонт снова, где она пробыла больше недели. Затем израильтянин поехал дальше, но у «Соболя» отказали тормоза и путешественник вернулся в Барнаул.

К слову, сейчас машину снова чинят. После этого Авихай хочет поехать в Казахстан. Там его уже ждет семейная пара из Израиль, которая планирует купить у путешественника дом на колесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24