Беспрецедентный случай: сразу шесть детских садов строят в Барнауле

В Барнауле строится сразу шесть детских садов. В них будут организованы ясельные группы почти на тысячу мест, однако это не снимет напряженность среди очередников.

- Пять детсадов строятся по федеральной программе и один – совместно с краевой администрацией. В частности, садик в квартале 2009а рассчитан на 330 мест. Подрядчик зашел на объект в октябре 2018 года. Работы идут полным ходом, но есть небольшое отставание. Это связано с погодными условиями, которые были в январе. Постепенно строители наверстывают, и, думаю, к концу года, как и прописано в контракте, мы введем здание в эксплуатацию, - сказал заместитель главы администрации города Сергей Демин во время посещения стройплощадки.

В Барнауле строят шесть новых детских садовФото: Анна СЕМИНА

Этапы строительства у всех шести детских садов разные. К примеру, на Папанинцев, 119 уже ведутся внутренние работы. Кстати, это будет так называемый детский сад «у дома». Он расположен на первом этаже 12-этажного жилого дома. Тем временем в квартале 2023 строители уже монтируют кровлю.

- В квартале 2011 начали возводить второй этаж здания. А вот в квартале 2006а и в селе Власиха ведутся работы на нулевом цикле. Да, там есть некоторые отставания от графика. Это было вызвано серьезными проблемами с грунтами, - добавил Демин.

Все детские сады должны быть сданы уже в декабре текущего года. Таковы условия федеральной программы. По словам застройщика, работы ведутся без выходных в любую погоду. Так что уже скоро отставание будет ликвидировано.

В Барнауле строят шесть новых детских садовФото: Анна СЕМИНА

- Основная цель, которую мы выполняем, была поставлена президентом – это обеспечение детей возрастом до трех лет дошкольными учреждениями, - говорит глава города Сергей Дугин. - Наверно, это беспрецедентный случай, когда в Барнауле одновременно строится шесть детских садов. Их сдача к концу года позволит нам создать около полутора тысяч мест. Из них более 650 – под ясли. Также мы уже проектируем еще четыре типовых детских сада. Их строительство начнется в 2020-м, и до конца года состоится сдача.

Помимо этого, власти Барнаула находят возможности для ремонта уже существующих детских садов, чтобы увеличить в них численность обучающихся. В планах стоит оборудование дополнительно около 600 мест. Половину также обещают отдать под самые младшие группы.

В Барнауле строят шесть новых детских садовФото: Анна СЕМИНА

По словам Дугина, сейчас в очереди на получение места в яслях стоят около шести тысяч малышей. Благодаря строительству десяти детских садов в ближайшие два года, удастся сократить число нуждающихся примерно в половину. Но опять же невозможно предугадать миграцию и демографию. Проблема заключается еще и в том, что по правилам ясельные группы могут располагаться только на первых этажах. Так что просто физически невозможно увеличить число групп.